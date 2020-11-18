Законопроект об упразднении института ответсекретарей одобрил Мажилис в первом чтении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан» одобрили в Мажилисе Парламента РК в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект разработан в реализацию поручения Главы государства, данного им в рамках Послания от 1 сентября 2020 года, об упразднении института ответственных секретарей. Сейчас они назначаются Президентом и имеют высокий статус. После принятия данных поправок их обязанности будут возложены на руководителей аппаратов, которые будут назначаться министрами и будут им подотчетны», - сообщила председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Она отметила, что законопроектом предлагается исключить из Конституционного закона «О Правительстве РК» нормы, регулирующие статус и полномочия ответственных секретарей, и закрепить их за руководителями аппаратов в Законе «О государственной службе».

Проект Конституционного закона одобрен в первом чтении.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить должности ответственных секретарей в министерствах до конца года.