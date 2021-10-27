Законопроект «Об уполномоченном по правам человека» одобрил в первом чтении Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «Об уполномоченном по правам человека», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С принятием документа значительно расширятся полномочия уполномоченного по правам человека по восстановлению нарушенных прав человека и гражданина. При этом установлены соответствующие права. Заявитель может обратиться в суд с иском к государственным органам или должностным лицам в отношении мер, подлежащих принятию для восстановления нарушенных прав, а также в защиту нарушенных прав и свобод неограниченного круга лиц решениями или действиями (бездействием) государственного аппарата.

«Такой механизм предлагается впервые и позволит значительно усилить меры, направленные на восстановление нарушенных прав и свобод человека. В содержательном плане на уполномоченного возлагается функция изучения и анализа информации о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, обобщения результатов рассмотрения жалоб. Это придаст его деятельности последовательность и превентивный характер», - сказал заместитель председателя Сената Аскар Шакиров на пленарном заседании Мажилиса.

В частности, законопроектом закрепляется статус и деятельность представителя уполномоченного в регионе.

При этом особое значение придается статусу уполномоченного, принципам его деятельности, то есть принципам законности, открытости и независимости в интересах прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченному по правам человека, его уголовной или административной ответственности присваивается статус неприкосновенности. В связи с этим вводится особый порядок привлечения его к ответственности.

Кроме того, уполномоченный освобождается от дачи показаний в качестве свидетеля.

Вводится ответственность за вмешательство или воспрепятствование законной деятельности уполномоченного. Предусматриваются требования и ограничения, связанные с пребыванием в должности уполномоченного по правам человека.

Также на пленарном заседании были обсуждены сопутствующие законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности уполномоченного по правам человека в РК», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «Об административных правонарушениях по вопросам деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан». В первом чтении также одобрены законопроекты «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан».