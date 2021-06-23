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    10:30, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Законопроект об «открытом небе» между Казахстаном и США обсудят в Мажилисе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мажилисе обсудят законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект Закона РК Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении» предусматривает принципы открытого неба, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначений и частот», – сказал депутат Альберт Рау на пленарном заседании мажилиса.

    По его словам, данное соглашение будет способствовать повышению внешней транспортной доступности и расширению географии международных авиамаршрутов.

    «Комитет готов взять в работу данный законопроект, подготовить по нему заключение», – заключил мажилисмен. Депутаты поддержали данное решение.



    Теги:
    Международная деятельность Мажилис
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