Законопроект об организации и проведении мирных собраний обсудили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В областном Доме дружбы – Центре общественного согласия состоялся круглый стол по обсуждению проекта Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Казахстане». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Во встрече приняли участие политические партии, общественные объединения, профсоюзные организации, юристы, журналисты, государственные органы региона.

Напомним, что в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством конкретную задачу по совершенствованию законодательства о митингах.

Для общественности Восточного Казахстана презентацию законопроекта провел руководитель управления межведомственной координации Комитета гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Олжас Батырбеков. Законом предполагается внедрение уведомительного порядка для мирных собраний с количеством участников менее 250 человек. Как объяснил Олжас Батырбеков, именно такое количество человек является оптимальным для того, чтобы обеспечить безопасность, а также прохождение транспортных путей. Проводить мирные собрания планируется в специализированных местах, которые не будут находиться на окраинах населенных пунктов. Площадки планируют определять местные представители органов, будут учтены такие факторы, как доступность для граждан, развитость транспортной инфраструктуры. Законопроектом также устанавливаются основания для прекращения, приостановления проведения мирных собраний для отказа, определяются статус, права и полномочия всех участников мирных собраний. Предполагается ответственность организаторов и участников мирных собраний за нарушение порядка или правил, которые предусмотрены данным законопроектом.

«Мы проводим такие разъяснительные собрания в каждом регионе, каждом территориальном органе для того, чтобы все местные активисты смогли внести свой вклад, высказать свое мнение, дать рекомендации. Есть много спорных норм. Сейчас мы уже вносим коррективы. Допустим, в законопроекте был пункт о том, что лиц, ранее подвергавшиеся административным арестам по нарушению законодательства о мирных собраниях, не могли больше быть организаторами митингов. На сегодня эти нормы убрали. Обсуждение продолжается. Митинги сейчас – открытые, прозрачные собрания. Отличительная черта нашего законопроекта – внесение уведомительного порядка проведения митингов, организаторы могут уведомлять заблаговременно местные исполнительные органы. Если нет никаких препятствий, то они могут свободно проводить собрания», – отметил Олжас Батырбеков.

Общественники региона также смогли высказать свое мнение, задать вопросы и предложить свои рекомендации. Старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса ВКГУ им. С. Аманжолова Аксана Каленова предложила не ограничивать возраст участников мирных собраний, прояснить в законе термин «специализированные места» для того, чтобы данная норма соответствовала Конституции, внести коррективы в пункт об обеспечении организатором сохранности зданий, сооружений и малых архитектурных форм.

Председатель Совета местного самоуправления города Усть-Каменогорска Серик Оразбайулы отметил, что необходимо скорректировать пункт о том, что организаторы митингов должны предоставлять список журналистов, ведь сотрудники СМИ вправе без согласования присутствовать на таких мероприятиях.

Кроме того, он предложил добавить дополнительный пункт о блогерах, чтобы избежать провокационных ситуаций и появление недостоверной информации. Также общественники Восточного Казахстана говорили о включении в закон возможности проведения спонтанных митингов.

В завершение встречи были подведены итоги круглого стола.

«Безусловно, это очень важный и нужный закон для нашего общества. Но необходимо, чтобы он регламентировал все вопросы организации и проведения форм мирных собраний. Нужно проработать все коллизии, чтобы не получилось так, чтобы потом кого-то за мирные собрания судили. И я надеюсь, что все наши замечания и мнения будут учтены, и приняты четкие правильные решения», – подытожил депутат Восточно-Казахстанского маслихата Олег Чернышов.