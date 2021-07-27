Законопроект об обязательной вакцинации работников рассматривают в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан в первом чтении одобрила законопроект, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации от коронавируса для работающего населения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Законодательной палаты Олий Мажлиса РУ, депутаты партии «Миллий тикланиш» предложили законодательно закрепить право работодателей не допускать к работе сотрудников, не сделавших прививку от коронавируса или безосновательно отказывающихся от вакцинации.

«В результате этого дополнительно укрепляется правовая база для установления массовой вакцинации населения для предотвращения новых волн коронавирусной инфекции. В случае возникновения риска распространения инфекционных заболеваний существующие противоречия в действующем законодательстве о введении профилактической вакцинации будут устранены», - сообщает ведомство.

С этой целью парламентарии предложили внести изменения и дополнения в соответствующие законы.

«Статья 28 Закона «Об общественном здравоохранении» гласит, что в случае риска карантина и других инфекционных заболеваний, опасных для человека, население может быть вакцинировано на основании решения Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан. Статья 113 Трудового кодекса предусматривает тот факт, что работодатель имеет право не принимать работника на работу в том случае, если он отказывается проходить текущую профилактическую вакцинацию в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний», - отмечают парламентарии.

Напомним, на фоне обострения эпидемиологической ситуации в республике 17 июля Спецкомиссией по противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В этих целях вакцинацию от коронавируса для указанной категории граждан включили в Национальный календарь профилактических прививок.