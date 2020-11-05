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Законопроект об общественном контроле разрабатывается в РК

5 Ноября 2020 23:48
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Законопроект об общественном контроле разрабатывается в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- В Сенате состоялась встреча членов Комитета по социально-культурному развитию и науке с Министром информации и общественного развития, на которой обсудили вопросы разработки законопроекта «Об общественном контроле» в рамках реализации Послания Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Председатель Комитета Мурат Бактиярулы отметил, что данная встреча проведена для обсуждения правовых основ системы общественного контроля и создания условий для дальнейшего развития гражданского общества.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева отметила, что законопроект разрабатывается совместно с казахстанскими и международными экспертами. Министр подчеркнула, что Глава государства в своём Послании заявил о необходимости развивать механизмы общественного контроля, которые будут направлены на открытость и подотчётность обществу государственных органов и квазигосударственного сектора.

Депутатам сообщили, что общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, участия общественности в противодействии коррупции, мониторинга правовых актов - реализуется в не полной мере. Такая ситуация сложилась из-за того, что отсутствует соответствующий закон.

«Закон будет носить рамочный характер, в котором будут изложены общие подходы к целям и задачам общественного контроля. Законопроектом будут закреплены принципы приоритета прав человека и гражданина, законности, добровольности, объективности, открытости и прозрачности», - сказала министр Аида Балаева.

В свою очередь, гражданский сектор внёс предложения, которые предусматривают вовлечение общественности в процессы политической и социально-экономической модернизации страны, а также отметил важность создания условий для формирования системы общественного контроля.

В онлайн встрече участвовали представители ассоциации экологических организаций Казахстана, гражданского альянса, казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, а также члены клуба экспертов при Сенате.


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#Сенат   #Общественный контроль МИОР  
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