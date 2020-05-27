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Законопроект об использовании навигационных пломб передан в Сенат

27 Мая 2020 12:08
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Законопроект об использовании навигационных пломб передан в Сенат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект одобрен в первом чтении 20 мая 2020 года. Как отмечалось в ходе обсуждения в первом чтении, проект Закона направлен на внедрение новых механизмов государственного контроля за международными автомобильными перевозками путем использования современных технических средств в виде навигационных пломб», – сказал депутат Мейрам Пшембаев, выступивший с докладом.

По его словам, депутатами внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта. В связи с этим, поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, предусмотренные законопроектом, исключены.

Напомним, законопроектом предусматривается: введение понятий «информационная система отслеживания международных перевозок», «электронные идентификаторы (навигационные пломбы)»; наделение Правительства РК компетенцией по определению национального оператора систем отслеживания международных перевозок; установление требований, предъявляемых к перевозчикам при осуществлении международных автомобильных перевозок, в части использования электронных идентификаторов (навигационных пломб); введение административной ответственности за умышленное повреждение или уничтожение электронных идентификаторов (навигационных пломб). Также законопроектом предлагается, что порядок использования электронных идентификаторов (навигационных пломб) утверждается уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.

После обсуждения мажилисмены одобрили законопроект во втором чтении. Законопроект передается в Сенат.


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Ключевые слова: Мажилис, Сенат,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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