Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» приняла решение отозвать законопроект об иноагентах из парламента Грузии на фоне протестов в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт партии.

«Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект («О прозрачности иностранного влияния» - прим. «Казинформ») без каких-либо оговорок. По мере того, как спадет эмоциональный фон, мы лучше объясним общественности, для чего был принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране. Для этого мы начнем встречи с населением и доведем до широкой общественности всю правду о каждой детали дела», - говорится в совместном заявлении правящей партии «Грузинская мечта», инициатора закона об иноагентах, а также движения «Сила народа».