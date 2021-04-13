Законопроект о выборах местных акимов представили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил вице-министр экономического развития РК Алишер Абдыкадыров, законопроект содержит 67 поправок в действующее законодательство. Законопроектом предлагается внести изменения в части установления порядка назначения выборов, выдвижения, регистрации кандидатов, проведения выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, сбора подписей в поддержку кандидатов, подсчета голосов. Предусматриваются также поправки по снижению с 7% до 5% порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента, а также меры по внесению в формы избирательных бюллетеней.

Законопроектом предлагается внести изменения в части установления порядка назначения выборов, выдвижения, регистрации кандидатов, проведения выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, сбора подписей в поддержку кандидатов, подсчета голосов. Предусматриваются также поправки по снижению с 7% до 5% порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента, а также меры по внесению в формы избирательных бюллетеней.

«В соответствии с законопроектом, выдвигать кандидата на должность сельского акима можно следующими способами: выдвижением из членов политических партий или самовыдвижением. Для самовыдвижения кандидат должен собрать минимум 1% голосов избирателей», – сказал А. Абдыкадыров.

Вице-министр также предложил объявлять выборы сельских акимов за 40 дней до их начала. Выборы должны проходить не менее чем за 10 дней до завершения полномочий действующего акима. Регистрация кандидатов завершается за 15 дней до дня выборов.

Напомним, 15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. В Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Главы государства отмечалось, что выборы сельских акимов в Казахстане могут пройти в 2021 году.