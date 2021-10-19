Законопроект о внесении изменений в процедуры госзакупок обсудили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось расширенное заседание Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, где депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи автомобильного транспорта и обороны». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Как сообщает пресс-слжубу Сената, в законопроекте предлагается проводить государственные закупки из одного источника лишь в исключительных случаях. Кроме того, документом предусмотрено усиление отчётности, в частности первый руководитель заказчика должен будет нести персональную ответственность за проведение таких закупок.

Обсудив эти и ряд других новелл законопроекта, депутаты Комитета приняли решение передать документ на рассмотрение Палаты во втором чтении.