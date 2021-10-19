Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Законопроект о внесении изменений в процедуры госзакупок обсудили сенаторы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Октября 2021, 14:45
Законопроект о внесении изменений в процедуры госзакупок обсудили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось расширенное заседание Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, где депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи автомобильного транспорта и обороны». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Как сообщает пресс-слжубу Сената, в законопроекте предлагается проводить государственные закупки из одного источника лишь в исключительных случаях. Кроме того, документом предусмотрено усиление отчётности, в частности первый руководитель заказчика должен будет нести персональную ответственность за проведение таких закупок.

Обсудив эти и ряд других новелл законопроекта, депутаты Комитета приняли решение передать документ на рассмотрение Палаты во втором чтении.

photo

photo


Сенат   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области