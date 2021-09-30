Законопроект о совершенствовании системы госзакупок одобрили сенаторы в первом чтении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы в первом чтении одобрили законопроект о совершенствовании системы госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта и обороны».

Основной целью документа является совершенствование системы госзакупок, повышение эффективности и прозрачности процедур закупок, а также минимизация коррупционных рисков.

Законопроект состоит из 4 основных блоков. Первый блок поправок направлен на сокращение закупок из одного источника; второй - на снижение коррупционных рисков; третий - на совершенствование законодательства о государственных закупках; четвертый - на улучшение госзакупки автотранспорта и обороны, недропользователей и субъектов естественных монополий», - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Законопроект предлагает из 52 оснований исключить 4 основания для заключения договора о закупках из одного источника.

«В целях стимулирования приобретения качественных и инновационных товаров, работ и услуг предлагается выбирать поставщиков не на основе покупной цены, а рекомендуется учитывать стоимость приобретаемых товаров, работ и услуг за весь срок службы. Такой подход используется во всех развитых странах, включая Европейский Союз», - отметил глава Минфина.

«Согласно данным Центра электронных финансов Министерства финансов, объем заключенных договоров государственных закупок за 2020 год составил 5,9 трлн тенге. Из них договоры на сумму более 2,4 трлн тенге, что составляет более 40% от общего объема госзакупок, или 3,6% ВВП, заключены способом из одного источника путем прямого заключения договора», - прокомментировал сенатор Едил Мамытбеков.

Одна из новелл законопроекта – сокращение количества оснований для осуществления государственных закупок способом из одного источника. Госзакупки предлагается проводить через электронный магазин - новую информационную систему, интегрированную с веб-порталом госзакупок, в которой потенциальные поставщики размещают информацию о товарах и их ценах. Такие закупки проводятся на однородные товары, общая стоимость которых не превышает 4000-кратный размер МРП.

Законопроект был одобрен сенаторами и направлен на рассмотрение во втором чтении.