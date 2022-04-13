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Законопроект о Семипалатинской зоне ядерной безопасности одобрил в I чтении Мажилис

Автор:  
Акбота Кузекбай
13 Апреля 2022, 11:03
Законопроект о Семипалатинской зоне ядерной безопасности одобрил в I чтении Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса одобрили проект закона Республики Казахстан «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, документ во время пленарного заседания Мажилиса представил министр энергетики Болат Акчулаков.

«Проектом закона предлагается наделить уполномоченную организацию функциями по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия на территории создаваемой зоны, реабилитации и снижению опасности радиоактивно-загрязненных земель, обращению с историческими радиоактивными отходами и мониторингу уровня радиоактивного загрязнения», - сказал министр на пленарном заседании нижней палаты.

«В пределах зоны ядерной безопасности будет введен запрет на осуществление деятельности, не предусмотренной законопроектом, что позволит предотвратить распространение радиоактивных отходов за пределы специализированной зоны и как следствие исключить возможность облучения населения», - проинформировал Болат Акчулаков.

В целях обеспечения реализации основного законопроекта сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Земельный и Экологический кодексы, а именно: дополнение категории «земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения» Земельного кодекса «землями зоны ядерной безопасности».

«Для закрепления необходимых правовых процедур, законопроект предусматривает разработку и утверждение Порядка перевода земель запаса в «земли зоны ядерной безопасности». Также предусматривается возможность передачи земель зоны ядерной безопасности в землепользование уполномоченной организации по функционированию Семипалатинской зоны ядерной безопасности», - пояснил глава Минэнерго.

В ведомстве считают, что принятие законопроекта в целом положительно скажется на вопросах экологии, радиационной безопасности населения, позволит ограничить несанкционированный доступ и распространение радиоактивно-опасных отходов полигона и не повлечет за собой возникновение каких-либо отрицательных правовых и социально-экономических последствий.

Депутаты Мажилиса одобрили проект закона в первом чтении.

Восточно-Казахстанская область   Мажилис   Регионы   Общество   Минэнерго РК   30-летие закрытия Семипалатинского полигона   Абайская область  
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