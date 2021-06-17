Законопроект о промышленной политике обсуждают в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе обсуждается проект закона РК «О промышленной политике» в рамках реализации Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, главной задачей законопроекта «О промышленной политике» является определение основных принципов и целей развития обрабатывающей промышленности.

Целью проекта закона является обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и отхода от сырьевой модели развития.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития пояснил, что в правительственной редакции законопроект состоял из пяти разделов.

Раздел 1 «Общие положения» предусматривает понятийный аппарат, цели, задачи и принципы промышленной политики, оценку индустриального климата в стране.

Раздел 2 «Базовые условия развития промышленности» регулирует вопросы межведомственной комиссии по вопросам промышленной политики, фонда развития промышленности. Также указанным разделом урегулированы нормы по осуществлению государственного стимулирования промышленности.

Раздел 3 «Продвижение на рынках сбыта» направлен на вопросы поддержки и продвижения на внешних и внутреннем рынках, включая поддержку отечественных промышленных предприятий за рубежом, содействие вхождению в глобальные цепочки добавленной стоимости, обеспечение самодостаточности национальной экономики (развитие внутреннего рынка; регулирование импорта; горизонтальная торговая политика).

Раздел 4 регулирует «Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленности» посредством повышения производительности труда, создания условия для коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в промышленности, регулирование соглашений о промышленной сборке.

Раздел 5. «Заключительные положения».

По словам Аманияза Ержанова, в ходе рассмотрения проекта закона были внесены изменения в правительственную редакцию поправками депутатов. Так, предложены новые статьи и нормы, которые обеспечат конкурентоспособность обрабатывающей промышленности, структурированы нормы, улучшена редакция, а также приведена в соответствие юридическая техника.

Он отметил, что для создания эффективной промышленной политики законопроектом заложены три базисных инструментов формирования, которые в ходе проработки депутатами были улучшены и структурированы.

«Первое - инструменты планирования промышленной политики. В правительственной редакции закона инструментом планирования промышленно-инновационной системы была единая инвестиционная карта товаров. В ходе обсуждения на рабочих группах Мажилиса Парламента к инструментам планирования промышленно-инновационной системы отнесена оценка индустриального развития и перечень приоритетных товаров. Второе - инструментом мониторинга промышленной политики является единая карта индустриализации, представляющая собой совокупность промышленно-инновационных проектов, реализуемых субъектами промышленно-инновационной деятельности как на республиканском, так и на региональном уровне. Здесь по предложениям рабочей группы были даны правки улучшающие редакцию статьи. Третье - депутатами в рамках рассмотрения в Мажилисе Парламента улучшен инструмент анализа. Так, данный инструмент дополнен обязательствами субъектам промышленно-инновационной деятельности получившим меры государственного стимулирования, в части предоставления согласия на предоставление своих первичных статистических данных», - пояснил вице-министр.

Напомним, что 1 сентября 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана поручил Правительству разработать закон «О промышленной политике».



