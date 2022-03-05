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Законопроект «О профессиональных квалификациях» разработали в Минтруда РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Марта 2022, 11:02
Законопроект «О профессиональных квалификациях» разработали в Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с заинтересованными государственными органами, представителями работников, работодателей и бизнеса разработаны проекты законов «О профессиональных квалификациях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В своем послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства отметил, что всемирная пандемия, вызванная распространением коронавирусной инфекции, привела к значительной трансформации рынка труда. На фоне появления множества новых профессий, автоматизации и цифровизации большинства процессов личную конкурентоспособность можно обеспечить только неоднократной переквалификацией и освоением новых профессий.

«Поэтому необходим закон «О профессиональных квалификациях». Он должен регулировать вопросы признания квалификаций, стимулировать работников совершенствовать компетенции», – сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Во исполнение поручения Главы государства МТСЗН разработаны законопроекты «О профессиональных квалификациях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций», которые направлены на регулирование общественных отношений, связанных с порядком признания профессиональных квалификаций физического лица, претендующего на осуществление определенного рода занятий или вида трудовой деятельности, в Национальной системе квалификаций.

Основным законопроектом предусмотрено два способа признания профессиональных квалификаций:

- на обязательной основе – проводится на основе действующего порядка, установленного отраслевыми законодательными актами РК;

- на добровольной основе – проводится путем сертификации кандидата, претендующего на осуществление определенного рода занятий, трудовой деятельности, который обратился самостоятельно и (или) по направлению работодателя.

Также проектом закона определяются права кандидатов на прохождение процедуры признания профессиональных квалификаций, условия и порядок признания профессиональных квалификаций на добровольной основе.

Кроме того, для вхождения в систему признания профессиональных квалификаций на добровольной основе предусмотрены следующие меры стимулирования:

- предоставление кандидатам, направляемым работодателями, гарантий и льгот в порядке, установленном трудовым законодательством РК;

- учет признания профессиональных квалификаций при декларировании деятельности работодателя;

- выдача единоразового ваучера безработным лицам, обратившимся в центр занятости населения в качестве ищущих работу. На основании данного ваучера безработное лицо пройдет признание профессиональной квалификации за счет средств республиканского бюджета;

- субсидирование отдельных расходов при создании центров признания профессиональных квалификаций в отдельных отраслях (сферах) государственного управления по профессиям.

Принятие законопроектов предоставит работникам, безработным и соискателям возможность быстрого и качественного трудоустройства и высокого заработка. В свою очередь, работодатели смогут получить реальную независимую оценку уровня профессиональной пригодности работников, нанимать квалифицированных специалистов и повысить производительность труда.


Минтруда РК   Занятость   Общество   Трудоустройство  
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