Законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам деятельности государственной комиссии будет проведена работа по законодательному обеспечению полной реабилитации жертв политических репрессий», - сказал Ералы Тугжанов, рассказывая о текущей работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Спикер добавил, что в этом направлении будут разработаны законопроекты.

«Будут разработаны законопроекты о полной реабилитации жертв политических репрессий и о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов. Также будут выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий и расширенный перечень лиц, имеющих право на реабилитацию», - резюмировал Ералы Тугжанов.

Ранее он сообщил, что на сегодня планом работы госкомиссии предусмотрено 19 направлений. К реализации мероприятий привлечены известные ученые нашей страны, эксперты, работники архивных учреждений, которые глубоко знают эту тему.