Законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий разработают в Казахстане
«По итогам деятельности государственной комиссии будет проведена работа по законодательному обеспечению полной реабилитации жертв политических репрессий», - сказал Ералы Тугжанов, рассказывая о текущей работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.
Спикер добавил, что в этом направлении будут разработаны законопроекты.
«Будут разработаны законопроекты о полной реабилитации жертв политических репрессий и о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов. Также будут выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий и расширенный перечень лиц, имеющих право на реабилитацию», - резюмировал Ералы Тугжанов.
Ранее он сообщил, что на сегодня планом работы госкомиссии предусмотрено 19 направлений. К реализации мероприятий привлечены известные ученые нашей страны, эксперты, работники архивных учреждений, которые глубоко знают эту тему.