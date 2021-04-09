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    16:05, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий разработают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам деятельности государственной комиссии будет проведена работа по законодательному обеспечению полной реабилитации жертв политических репрессий», - сказал Ералы Тугжанов, рассказывая о текущей работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

    Спикер добавил, что в этом направлении будут разработаны законопроекты.

    «Будут разработаны законопроекты о полной реабилитации жертв политических репрессий и о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов. Также будут выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий и расширенный перечень лиц, имеющих право на реабилитацию», - резюмировал Ералы Тугжанов.

    Ранее он сообщил, что на сегодня планом работы госкомиссии предусмотрено 19 направлений. К реализации мероприятий привлечены известные ученые нашей страны, эксперты, работники архивных учреждений, которые глубоко знают эту тему.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Закон и право Астана Общество История Казахстана
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