Законопроект о перераспределении полномочий госорганов направлен на рассмотрение Сената во втором чтении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству сенаторы обсудили законопроект по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Документ разработан в целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления путём перераспределения полномочий между уровнями управления и направлен на повышение самостоятельности и ответственности государственных органов, а также повышение оперативности принятия решений.

Министерство торговли и интеграции примет на себя функцию разработки и утверждения нормативных правовых актов в области регулирования торговой деятельности. А Министерство образования и науки будет утверждать правила гарантирования образовательных кредитов, предоставляемых финансовыми организациями. Также документ наделяет дополнительными функциями Министерства обороны, внутренних дел, экологии, геологии и природных ресурсов и другие.

По итогам расширенного заседания Комитета, депутаты приняли решение передать законопроект на рассмотрение Палаты во втором чтении.