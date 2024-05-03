Законопроект о национальном спорте разработают в Казахстане

В рамках подготовки к 5-м Всемирным играм кочевников в Казахском национальном аграрном исследовательском университете в Алматы прошел круглый стол «Современное состояние и перспективы развития конного спорта и национального коневодства в Республике Казахстан», передает агентство Kazinform.

В работе круглого стола приняли участие президент Национальной академии наук РК, ректор Казахского национального аграрного исследовательского университета Акылбек Куришбаев, президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов, депутат Мажилиса Аманжол Алтай, а также представители министерств сельского хозяйства, туризма и спорта РК, научного сообщества, спортивных клубов, Ассоциации национальных видов спорта РК, руководители федераций, входящих в ее состав и коневоды-практики.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы развития спортивного коневодства в Казахстане, подготовки кадров для конных и национальных видов спорта.

Как отмечалось, Ассоциация национальных видов спорта РК совместно с депутатами Мажилиса инициирует разработку законопроекта о национальном спорте, в рамках которого будут предусмотрены системные меры поддержки для развития этноспорта в Казахстане.

На сегодняшний день по поручению Главы государства Ассоциацией разрабатывается проект Концепции развития национальных видов спорта Республики Казахстан на 2024-2029 годы. В ней будут описываться проблематика развития национальных видов спорта и пути их решения, а также будет представлен план действий и целевые индикаторы.

В ходе круглого стола был обсужден уровень инфраструктурного развития конезаводов в Казахстане, которые в настоящее время не соответствуют требованиям мировой конноспортивной индустрии.

Участники пришли к мнению, что развитие конных видов спорта, таких как теңге ілу, көкпар, бәйге, аударыспақ, жамбы ату невозможно без увеличения поголовья спортивных лошадей, поэтому важно уделять значимое внимание спортивной науке и спортивной медицине.

В преддверии 5-х ВИК по инициативе Ассоциации национальных видов спорта РК создана Высшая школа национального спорта, впервые начнется набор абитуриентов в Академию спорта и туризма в Алматы по специальности «тренер по конным видам спорта» и по специальности «ветеринария в спортивном коневодстве» – на базе Аграрного университета в Алматы.

Вместе с тем, при содействии Ассоциации депутаты Сената инициировали закон по сохранению и воспроизводству костанайской породы лошадей, который на сегодня находится на стадии рассмотрения в Мажилисе.

По итогам круглого стола был принят ряд рекомендаций, среди которых – открытие на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета лаборатории допинг контроля спортивных лошадей, анализ состояния спортивного коневодства как животноводческой отрасли и др.