Законопроект о митингах преобразовывается на наших глазах - Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обсуждение законопроекта о мирных собраниях создает новую модель отношений между гражданами и властью, считает политолог, член Национального совета общественного доверия Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Саиров отметил критику в части создаваемого законопроекта «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК».

«Мы должны понимать, что критика должна стать частью общественной жизни нашей страны. Мы должны привыкнуть и принять это. Критика была, есть и будет. Думаю, что само обсуждение законопроекта сегодня создает новую модель отношений между гражданами и властью. В этом отношении могу сказать, что мы удовлетворены», - сказал Ерлан Саиров в ходе обсуждения законопроекта в Нур-Султане.

«Буквально вчера Президент страны на своей странице в Twitter обозначил свою позицию по законопроекту. Это очень важно. Мы видим, что не только обсуждают граждане, но и руководство страны. Я считаю, что прямо на наших глазах этот закон преобразовывается и реформируется. Думаю, что мы будем иметь закон, полностью обеспечивающий принцип уведомительной системы. Мы имеем прецедент национального диалога и определенного консенсусного решения этих вопросов», - считает политолог.

Также Ерлан Саиров поднял вопрос о количестве участников мирных собраний.

«Задаю вопрос всем участникам наших обсуждений: А если на митинг придет 251 человек? На такие вопросы мы должны иметь определенные ответы. В законе прописано, если численность превышает, то митинг прекращается. На данный момент эти вопросы мы должны со всех сторон проработать и подумать над численностью», - отметил он.

По мнению Ерлана Саирова, разработчики законопроекта учли многие пожелания и замечания гражданского общества.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью порталу Informburo заявил, что он считает «нецелесообразным введение ограничений для участников уведомительных мирных собраний в количестве 250 человек».



