Законопроект о мирных собраниях является показателем демократии в стране - Мухтар Тайжан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый закон о проведении мирных собраний показал свою эффективность. Так считает общественный деятель Мухтар Тайжан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свое мнение он озвучил в ходе проходящего в Алматы экспертного обсуждения итогов первого года действия закона о мирных собраниях.

Как отметил Мухтар Тайжан, проведение митингов необходимо - это является показателем демократии в стране.

«Митинги нужны стране. Как мы видим в зарубежных странах митинги проходят ежедневно, и мы тоже должны привыкать к этому. Механизм каждой научной теории - это практика. Судя по статистике, приведенной моими коллегами, сейчас отношение к проведению митинга изменилось. Новый закон о проведении мирных собраний показал свою эффективность. То есть, проведение митинга стало несколько проще. Для нас этот закон стал прогрессивным», - подытожил свое выступление эксперт.

Высоко оценили эффективность нового закона политолог Марат Шибутов и депутат Мажилиса Айдос Сарым.

«Можно сказать, что та самая либерализация произошла, и подтверждается это гигантским ростом политической активности: там и феминистки, там и защитники животных, борцы с точечной застройкой, жертвы финансовых пирамид, все постепенно переходят к публичному выражению мнения», - сказал Марат Шибутов.

Айдос Сарым отметил, что все вопросы, связанные с проведением митингов сегодня уже отработаны и отрегулированы.

Так, с момента вступления в силу закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» в июне прошлого года по июнь текущего года по стране было проведено свыше 500 мирных собраний (в форме митингов, пикетов, собраний, шествий, демонстраций). Тем самым, благодаря новому закону митинги становятся привычной нормой общественной жизни казахстанцев.

В настоящее время по линии Национального совета принято 17 законов, три указа и более 50 постановлений, распоряжений и приказов центральных государственных органов. На стадиях разработки и рассмотрения находятся еще более 15 законопроектов.