Законопроект о мирных собраниях обсудили в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обсудили законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий пикетов и демонстраций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ответственный секретарь Министерства информации и общественного развития РК Жанат Кожахметов рассказал об основных изменениях, которые предполагается внести.

«Новый закон – не рамочного характера. Он содержит понятийный аппарат. Он определяет права и обязанности участников, организаторов, государственных органов. В законопроекте внедряется уведомительный порядок для пикетов, митингов, собраний до 250 человек. Предусматривается регламентирующий порядок – свыше 250 человек. Определяется компетенция местных исполнительных органов по утверждению специализированных мест, где возможно проведение мирных собраний», - сказал Ж. Кожахметов.

Он подчеркнул, что эти места не будут располагаться на окраинах. В законе четко прописано – центральные места административно-территориальных единиц.

Ж.Кожахметов подробно разъяснил, в каких случаях могут отказать в проведении мирного митинга.

«Учитывался международный опыт при разработке законопроекта. В некоторых странах есть только уведомительный характер, например, Нидерланды, Франция, Россия. Разрешительный – в США, Японии, Сингапуре. Вид уведомления или разрешения абсолютно не характеризует страну как демократичную или недемократичную. Такого критерия нет. Если у кого-то разрешительный порядок, то это не значит, что страна недемократичная. Во многих странах жесткие санкции за несанкционированный митинг. Уголовная ответственность, штрафные санкции высокие. Каждая страна сама определяет исходя из приоритетов общественной безопасности, охраны прав и свобод граждан. Само право на мирное собрание закреплено в Конституции и Международном пакте о правах и свободах человека. Но это право не является абсолютным. То есть оно может быть ограничено законом в той мере, в которой необходимо в интересах общественной безопасности, правопорядка, прав и свобод граждан. Это тоже учтено в законопроекте», - пояснил Ж.Кожахметов.

Представители общественности Северо-Казахстанской области поинтересовались, каким образом будут учитывать количество участников митинга, каким образом будет регулироваться проведение таких собраний, чтобы они не переросли в небезопасные для общества. Ж.Кожахметов подробно ответил на каждый вопрос.



