Законопроект «О контроле специфических товаров» возвращен в Мажилис на доработку

8 Декабря 2022, 11:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената вернули в Мажилис на доработку законопроект «О контроле специфических товаров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект закона разработан в целях совершенствования национальной системы контроля специфических товаров в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

Законопроектом регулируются вопросы экспорта, импорта, транзита, реэкспорта, экстерриториального реэкспорта и оказания экстерриториальных посреднических услуг и технической помощи.

Новеллами проекта являются возобновление физического контроля за перемещением специфических товаров через Государственную границу Республики Казахстан с государствами-участницами ЕАЭС; переход на информационное взаимодействие между уполномоченным органом и государственными органами системы контроля специфических товаров при выдаче лицензии, усиление компетенций государственных органов системы контроля специфических товаров, в том числе при сборе информации при осуществлении экспорта; внедрение в законодательство Республики Казахстан критериев оценки рисков при экспорте товаров и услуг двойного и военного назначения, а также иных особенностей в данной области.