Законопроект о геодезии, картографии и пространственных данных одобрил Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис в первом чтении одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что действующий закон РК «О геодезии, картографии» был принят в 2002 году.

«За 20-летний период произошли большие изменения в отрасли геодезии и картографии, в производство внедрены и широко используются цифровые технологии, спутниковое оборудование, повысились требования к точности, эффективности измерения и доступности пространственных данных. В этой связи возникла необходимость принятия закона в новой редакции и сопутствующего закона в целях устранения пробелов и коллизий», - сказал Багдат Мусин на пленарном заседании Мажилиса.

По словам главы ведомства, состояние отрасли геодезии и картографии напрямую влияет на качество кадастра и земельно-имущественных отношений в государстве.

«Большинство населения не знакомо с наукой «геодезия», но мир вокруг нас полон примеров ее важности для жизни человека и страны в целом. Конечно, исключения и погрешности при проектировании и строительстве зданий, в которых мы живем и работаем, дорог и мостов, по которым мы ездим, а также определение препятствия при взлете и посадке самолетов и многое другое, зависят от точности геодезических измерений», - добавил министр.

Основные задачи законопроекта состоят в том, чтобы обеспечить Казахстан высокоточной геодезической системой координат и на ее основе создать единую цифровую картографическую основу страны.

«В настоящее время в Казахстане установлена государственная система координат 1942 года, доставшаяся нам в наследство от Советского Союза, которая устарела и не отвечает требованиям по точности, эффективности и прогрессивности. Это - СК-42. Тогда как почти все государства СНГ внедрили собственные государственные системы координат открытого доступа», - проинформировал Багдат Мусин.

Он заявил, что отсутствие в Казахстане единой государственной системы координат в открытом доступе привело к тому, что субъектами применяются различные несекретные, и в свою очередь, нелегитимные системы координат. Например, в одном населенном пункте используется несколько систем координат. В результате, накоплен большой объем пространственных данных, созданных в различных системах, форматах и структурах, что затрудняет, а иногда и прямо препятствует процессам использования пространственной информации и интеграции отраслевых, региональных информационных систем и кадастров.

Новеллами законопроекта, как сообщил министр, являются создание национальной инфраструктуры пространственных данных, где на одной платформе будут созданы в едином формате и по единым требованиям пространственные данные для эффективного использования достоверной, оперативной и актуальной информации.

«Результатом реализации проекта основного закона станет повышение оперативности, качество оказываемых населению услуг, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение эффективности и оперативности осуществления государственного контроля», - заключил министр цифрового развития.

Законопроект одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении.