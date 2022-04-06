Законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда взяли в работу в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начата работа над сопутствующим законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

«Данный законопроект разработан в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2022-2026 года. Кроме того, направлен на реализацию поручения Главы государства, а также ежегодных Посланий народу Казахстана и на выполнение ряда принятых обязательств. Комитет по финансовому бюджету готов подготовить заключение по данному законопроекту до 1 июня 2021 года», - сказал депутат Мажилиса Марат Кусаинов на пленарном заседании Палаты, представляя законопроекты.