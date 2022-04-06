Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда взяли в работу в Мажилисе

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Апреля 2022, 10:21
Законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда взяли в работу в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начата работа над сопутствующим законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

«Данный законопроект разработан в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2022-2026 года. Кроме того, направлен на реализацию поручения Главы государства, а также ежегодных Посланий народу Казахстана и на выполнение ряда принятых обязательств. Комитет по финансовому бюджету готов подготовить заключение по данному законопроекту до 1 июня 2021 года», - сказал депутат Мажилиса Марат Кусаинов на пленарном заседании Палаты, представляя законопроекты.

Мажилис   Экономика   Бюджет   Финансы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане