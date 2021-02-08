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    12:49, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Законопроект о дипломатической службе рассмотрят сенаторы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро. Депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 11 февраля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Так, сенаторы рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан». Документ направлен на дальнейшее совершенствование и устранение пробелов в действующем законодательстве о дипломатической службе.

    В повестку заседания Сената также включен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии». Законопроект направлен на снижение рисков, связанных с использованием ядерных технологий в процессе производства, хранения, использования и транспортировки.

    Кроме того, сенаторы распределили между постоянными Комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.



    Теги:
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