Законопроект о дипломатической службе рассмотрят сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро. Депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 11 февраля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Так, сенаторы рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан». Документ направлен на дальнейшее совершенствование и устранение пробелов в действующем законодательстве о дипломатической службе.

В повестку заседания Сената также включен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии». Законопроект направлен на снижение рисков, связанных с использованием ядерных технологий в процессе производства, хранения, использования и транспортировки.

Кроме того, сенаторы распределили между постоянными Комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.



