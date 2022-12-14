НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Законопроект о банкротстве физлиц одобрил Мажилис

14 Декабря 2022, 13:50
Законопроект о банкротстве физлиц одобрил Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК в первом чтении одобрили проект закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» и сопутствующие поправки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно законопроекту, в Казахстане будет применяться три вида процедур банкротства физических лиц.

1)Внесудебное банкротство. Оно будет применяться при условии, что долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП), отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум – 36 018 тенге. У должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. Внесудебное банкротство будет отображаться на веб-портале «Электронное правительство». Затем посредством информационной системы будет проведена автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.

2)Судебное банкротство. По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации и т.д.). Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты и аудиторы.

3)Процедура восстановления платежеспособности. Предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

После объявления «банкротами» граждане:

- не смогут получить займы и кредиты в течение 5 лет;

- смогут повторно применить банкротство только через 7 лет.

Также предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

«Прежде чем гражданин объявит себя банкротом, ему необходимо задуматься о возможных последствиях и ограничениях», - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев, выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Ранее сообщалось, что три вида процедур банкротства физических лиц будут применены в Казахстане.


Теги:
Новости по теме
Условия предоставления эфирного времени на телеканале «Jibek Joly» кандидатам в депутаты Сената
Условия предоставления интернет-площадей на сайте МИА «Казинформ» кандидатам в депутаты Сената
Три вида процедур банкротства физических лиц будут применять в Казахстане
Читайте также
Президента Казахстана ожидают с официальным визитом в Исламабад
Президент принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Законопроект «О контроле специфических товаров» возвращен в Мажилис на доработку
Депутат: Главная проблема энергетики – дефицит государственных подходов
Предприниматели на юге страны жалуются на нарушения их прав – депутат
Упростить процедуру организации забастовок намерены в Казахстане
Озвучить контракты на недропользование требуют у Правительства депутаты
В два раза выросло количество детей-инвалидов в Казахстане за 10 лет
Новости партнеров
Популярное
1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
2 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе
3 В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей
4 Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
5 Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске

Лента новостей