Законопроект о банкротстве физлиц: будет ли изыматься единственное жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве Казахстана разработали законопроект «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК». Подробнее о нем рассказал первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно проекту закона, предлагается ввести 3 вида процедур по объявлению казахстанцев банкротами. Они будут зависеть от суммы и длительности долга.

Первая процедура – восстановление платежеспособности. Оно предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет, при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается судебными органами при задолженности, превышающей 5 млн. тенге.

«Для этого нужно согласие обеих сторон – должника и кредитора. Все, что не предусмотрено планом, например реализация имущества, то эти меры применяться не будут», - уточнил спикер во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Во втором случае, когда нет стабильного дохода и перспектив по погашению задолженности, предлагается применить внесудебное банкротство:

- Когда граждане имеют просрочку перед банками и микрокредитными организациями более 5 лет;

- Если долг не погашен в течение 12 месяцев, сумма долга не должна превышать 300 тысяч тенге (100 МРП), и отсутствует имущество, за счет которого можно погасить долг.

- Если у граждан имеется долг в сумме до 5 млн. тенге, и он не погашен в течение 6 месяцев.

«Заявление о применении внесудебного банкротства гражданин подает через веб-портал электронного Правительства. Также будет предусмотрена возможность подачи документов через приложение e-Salyq Azamat. Будет разработан отдельный модуль. После приема документов будет проводиться автоматизированная проверка на соответствие требованиям, то есть, отсутствие имущества, соответствие срокам просрочки и другое», - уточнил Марат Султангазиев.

Также предлагается применять судебное банкротство к гражданам с непогашенной задолженностью свыше 5 млн. тенге (1600 МРП).

В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять только в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию, при условии отсутствия признаков недобросовестности должника.

«По жилью решение будет приниматься только судебными органами. И в сегодняшней практике не было случаев, когда в пользу кредитора обращалось единственное жилье. Всегда оно остается за заемщиком. Но есть еще вопрос – это является предметом залога или не является. Если не является залогом, то однозначно в законе предусмотрено, что на это жилье кредиторы не претендуют. Если же оно является залогом, то уже дальше через судебные органы будет решаться», - пояснил первый вице-министр, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он подчеркнул, что долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, списанию не подлежат.