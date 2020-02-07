Законопроект для улучшения субсидирования питьевого водоснабжения разработали парламентарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект для улучшения субсидирования питьевого водоснабжения разработали парламентарии. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Айзада Курманова, представляя разработанный парламентариями проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам разграничения полномочий между центральными и местными государственными органами по субсидированию питьевого водоснабжения» на заседании междведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях снижения тарифов на услуги питьевого водоснабжения для населения, действующим законодательством предусмотрено субсидирование стоимости воды из безальтернативных источников. Это существенная поддержка, прежде всего, сельских жителей. Вместе с тем, анализ действующего законодательства показывает, что на практике процесс включения новых систем водоснабжения в перечень, утверждаемый уполномоченным органом, длительный, требует многочисленных межведомственных согласований, и является причиной несвоевременного и неравномерного субсидирования тарифов на воду для населения», – сказала А. Курманова.

Депутат сообщила, что законопроектом предлагается передать на уровень местных исполнительных органов полномочия по утверждению перечня локальных систем водоснабжения, что позволит акиматам оперативно регулировать вопросы по своевременному субсидированию тарифов на питьевую воду. Вопросы по субсидированию групповых водопроводов останутся на республиканском уровне.

Кроме того, законопроектом предусматриваются полномочия местных представительных органов по утверждению размеров оплаты за один кубический метр питьевой воды в зависимости от социально-экономического развития региона – от плотности населения, платежеспособности жителей, а также тарифов на услуги по водоснабжению. Данная мера разрешит населению оплачивать фиксированную величину от тарифа за один кубометр, в зависимости от прибора учета воды. При этом население будет получать гарантированную поддержку государства в части субсидирования стоимости питьевой воды. Так, Законом о трансфертах общего характера на 2020-2022 годы предусмотрены ежегодно около 13 млрд тг на субсидирование стоимости воды.