Законодательство, ценностные ориентиры и активность молодежи — взгляд экспертов

Один из гостей студии Jibek Joly стал депутат Сената Парламента Евгений Больгерт, который затронул самые актуальные вопросы законодательства и государственные инициативы, напрямую влияющие на жизнь каждого гражданина.

Разговор касался не только текущих законопроектов, но и стратегических направлений развития страны. Сенатор подробно остановился на том, как новые нормы могут отразиться на социальной сфере, экономике и системе государственного управления. Особое внимание было уделено вопросам правовой культуры и необходимости вовлечения общества в обсуждение законодательных изменений.

Гостем эфира также стала депутат Мажилиса Парламента, общественный деятель Каракат Абден. В ее интервью прозвучали глубокие размышления о роли женщин в современном обществе, их вкладе в государственное управление и бизнес, а также о том, как стать успешным лидером, сохраняя верность национальным ценностям.

Отдельный разговор был посвящен гражданской ответственности и осознанному выбору. Председатель Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары», член Комиссии по конституционной реформе Тимур Джумурбаев подчеркнул, что сегодня выбор молодежи перестал быть исключительно личным делом и превратился в мощный инструмент государственного строительства. Он отметил, что решение каждого человека имеет значение не только для собственной судьбы, но и для будущего страны.

— Очень радует, что граждане все больше осознают свою ответственность и понимают ценность своего голоса. Особенно это важно для молодого поколения: умение правильно подходить к выбору определяет не только их жизнь и сферу деятельности, но и развитие общества в целом, — сказал он.

В мобильной студии радио Jibek Joly также прошла беседа с секретарем партии Amanat Александром Даниловым. Обсуждались ключевые инициативы партии, новые направления развития и вопросы, которые волнуют казахстанцев.