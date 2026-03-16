Законодательство, ценностные ориентиры и активность молодежи — взгляд экспертов
Эфир радио Jibek Joly в день референдума стал площадкой для живого диалога о будущем страны, где прозвучали разные голоса — представителей власти, общественных организаций и медиа. Каждый из спикеров по‑своему подчеркнул важность гражданской ответственности, ценностей и активного участия в жизни государства., передает корреспондент агентства Kazinform.
Один из гостей студии Jibek Joly стал депутат Сената Парламента Евгений Больгерт, который затронул самые актуальные вопросы законодательства и государственные инициативы, напрямую влияющие на жизнь каждого гражданина.
Разговор касался не только текущих законопроектов, но и стратегических направлений развития страны. Сенатор подробно остановился на том, как новые нормы могут отразиться на социальной сфере, экономике и системе государственного управления. Особое внимание было уделено вопросам правовой культуры и необходимости вовлечения общества в обсуждение законодательных изменений.
Гостем эфира также стала депутат Мажилиса Парламента, общественный деятель Каракат Абден. В ее интервью прозвучали глубокие размышления о роли женщин в современном обществе, их вкладе в государственное управление и бизнес, а также о том, как стать успешным лидером, сохраняя верность национальным ценностям.
Отдельный разговор был посвящен гражданской ответственности и осознанному выбору. Председатель Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары», член Комиссии по конституционной реформе Тимур Джумурбаев подчеркнул, что сегодня выбор молодежи перестал быть исключительно личным делом и превратился в мощный инструмент государственного строительства. Он отметил, что решение каждого человека имеет значение не только для собственной судьбы, но и для будущего страны.
— Очень радует, что граждане все больше осознают свою ответственность и понимают ценность своего голоса. Особенно это важно для молодого поколения: умение правильно подходить к выбору определяет не только их жизнь и сферу деятельности, но и развитие общества в целом, — сказал он.
В мобильной студии радио Jibek Joly также прошла беседа с секретарем партии Amanat Александром Даниловым. Обсуждались ключевые инициативы партии, новые направления развития и вопросы, которые волнуют казахстанцев.
— Любая нация в периоды укрепления сталкивается с тем, что молодые люди получают всt больше информации, зачастую политизированной с разных сторон. Новые поколения в большей степени ищут смыслы, и крайне важно, чтобы у них были ценностные ориентиры. Именно в поисках ответов на вопросы о ценностях они участвуют в гражданских и политических дискуссиях. Можно сказать определенно: эта вовлеченность будет только расти, и мы должны максимально поддерживать ее. Ведь чем больше мнений и активных людей — не только в разговорах, но и в делах — тем лучше будет для нашей страны, — подчеркнул он.