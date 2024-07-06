Законодательные поправки по борьбе с вандализмом пояснил Ерлан Карин

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по борьбе с вандализмом. Это уже четвертый закон, принятый в рамках реализации инициатив третьего заседания Национального Курултая. Об этом сообщил Государственный советник РК Ерлан Карин на своем Telegram-канале, передает агентство Kazinform.

Ерлан Карин напомнил, что ранее был принят закон о запрете вейпов, закон по вопросам защиты прав женщин и безопасности детей и закон о присвоении имен степеням ордена «Айбын».

- В своей Атырауской речи Глава государства призвал бороться с негативными проявлениями невоспитанности и бескультурья, назвав вандализм разрушительной моделью поведения, - отметил Государственный советник РК.

Законом ужесточена ответственность:

• за загрязнение мест общего пользования

• за умышленное уничтожения или повреждения чужого имущества

• за умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

Как сообщалось ранее, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества».

Касым-Жомарт Токаев также подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества».