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    12:56, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Законодательные поправки по борьбе с вандализмом пояснил Ерлан Карин

    госсоветник
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по борьбе с вандализмом. Это уже четвертый закон, принятый в рамках реализации инициатив третьего заседания Национального Курултая. Об этом сообщил Государственный советник РК Ерлан Карин на своем Telegram-канале, передает агентство Kazinform.

    Ерлан Карин напомнил, что ранее был принят закон о запрете вейпов, закон по вопросам защиты прав женщин и безопасности детей и закон о присвоении имен степеням ордена «Айбын».

     - В своей Атырауской речи Глава государства призвал бороться с негативными проявлениями невоспитанности и бескультурья, назвав вандализм разрушительной моделью поведения, - отметил Государственный советник РК.

    Законом ужесточена ответственность:

    • за загрязнение мест общего пользования
    • за умышленное уничтожения или повреждения чужого имущества
    • за умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

    Как сообщалось ранее, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества».

    Касым-Жомарт Токаев также подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества».

    Теги:
    Президент Казахстана Закон и право Законопроекты Ерлан Карин
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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