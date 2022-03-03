+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Законодатели ОБСЕ обсудили роль парламентов в достижении Целей в области устойчивого развития

3 Марта 2022 10:02
Поделиться:
Законодатели ОБСЕ обсудили роль парламентов в достижении Целей в области устойчивого развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Парламентская Ассамблея ОБСЕ, по инициативе заместителя председателя Сената Парламента РК Аскара Шакирова, провела веб-диалог на тему «Достижение Целей в области устойчивого развития в регионе ОБСЕ: парламентская перспектива», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме
Сенатор Мурат Бактиярулы предлагает оптимизировать структуру военных кафедр при университетах
Сенаторы дополнили законопроект, направленный на решение жилищных вопросов военнослужащих Сенат дал согласие на назначение Генерального прокурора РК Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана

Перед парламентариями выступили председатель ПА ОБСЕ
Маргарета Седерфельт, спикер Сената Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, Региональный представитель ВОЗ Ханс Клюге, заместитель руководителя Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ Бен Слей, директор Офиса Генерального секретаря ОБСЕ Лука Фраттини.

В своем докладе Специальный представитель ПА ОБСЕ по ЦУР Аскар Шакиров отметил, что заданный алгоритм достижения Целей к 2030 году требует определенной корректировки. В период пандемии
COVID-19 наметившийся прогресс снизил свой темп, а в отдельных случаях достигнутые десятилетиями результаты были обращены вспять.

«Парламентская Ассамблея ОБСЕ предлагает нам уникальную платформу для обмена нашим национальным опытом и извлеченными уроками в области реализации ЦУР, а также важной информацией, которая позволяет нам лучше осуществлять наши надзорные и законодательные функции для соблюдения сроков реализации ЦУР», - заявил вице-спикер.

В данной связи было предложено приложить все усилия для того, чтобы Цели приобрели официальный статус в каждом Парламенте.

По мнению сенатора, Цели в области устойчивого развития характеризуются общностью и неделимостью для всего мирового сообщества. На этих же принципах зиждется международная безопасность. В данной связи обострение ситуации в Украине может иметь серьезные последствия для устойчивого развития в регионе ОБСЕ.

«Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан, принявший у себя в 2010 году саммит ОБСЕ, придерживается принципа неделимости и общности безопасности, которая предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. Он призвал оба государства приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием», - подчеркнул казахстанский парламентарий.

В Казахстане Цели устойчивого развития на 80% интегрированы в стратегические документы страны. В Индексе прогресса по Целям устойчивого развития по итогам 2021 года страна заняла 59 место
из 166, улучшив свой рейтинг на шесть пунктов по сравнению с предыдущим годом.

Состоявшееся в рамках веб-диалога обсуждение показало единство взглядов парламентариев ОБСЕ на необходимость более активного обсуждения тематики ЦУР, вовлечения парламентов в комплексные процессы, связанные с их реализацией, изучения передовых практик и обмена опытом.

В мероприятии также приняли участие депутаты Сената Акмарал Альназарова и Гумар Дюсембаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#ОБСЕ   #Сенат   #Международная деятельность РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сенатор Мурат Бактиярулы предлагает оптимизировать структуру военных кафедр при университетах
Сенаторы дополнили законопроект, направленный на решение жилищных вопросов военнослужащих
Сенат дал согласие на назначение Генерального прокурора РК
Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
4 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
5 Назначен заместитель акима Кызылординской области
6 Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Читайте также
Посол Казахстана в Нидерландах провел встречу в Shell
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Назначен заместитель акима Кызылординской области
Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив