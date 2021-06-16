Законодатели Казахстана и Польши настроены на активизацию межпарламентского диалога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 июня в онлайн-формате состоялась встреча членов парламентских групп по сотрудничеству «Казахстан – Польша». Делегацию РК возглавила руководитель указанной группы, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева, делегацию РП – руководитель группы, председатель делегации Сейма и Сената РП при Парламентской Ассамблее ОБСЕ Барбара Бартущ. На встрече также выступила председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Құспан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства РК в Республике Польша.

Стороны обсудили текущую законотворческую деятельность Парламентов Казахстана и Польши, обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавируса COVID-19, а также достигли договорённостей по укреплению межпарламентского взаимодействия между двумя странами.

В частности, казахстанские депутаты представили информацию о законодательной деятельности Мажилиса Парламента РК по реализации политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Польские парламентарии были ознакомлены с законопроектной работой, проводимой в рамках трёх пакетов реформ, разработанных при участии гражданского общества, экспертов, членов Национального совета общественного доверия (НСОД), политических партий.

Обе стороны отметили настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие на международных площадках, в т.ч. в рамках Европейского Парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, с учётом председательства Польши в ОБСЕ в 2022 года.

По итогам встречи было озвучено приглашение членам польской группы межпарламентского сотрудничества совершить визит в Казахстан в ближайшей перспективе. С удовлетворением было констатировано, что активизации двусторонних контактов способствует возобновление с 10 июня 2021 года регулярных прямых рейсов между Нур-Султаном и Варшавой, выполняемых польской авиакомпанией «LOT».

Была отмечена важная роль польской диаспоры, проживающей в РК и являющейся «связующим мостом» между двумя странами. В контексте 85-ой годовщины начала депортаций поляков в Казахстан парламентарии Польши выразили признательность за помощь, оказанную казахским народом польским переселенцам в сложный период истории.

Члены польской делегации также выразили тёплые поздравления в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан.