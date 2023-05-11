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Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Мая 2023, 13:28
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал возможные законодательные изменения в части механизма деятельности объединений собственников имущества (ОСИ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы видим, что ОСИ недостаточно эффективно работает. Есть конфликтность внутри жильцов. Это очень часто мы слышим. Есть нечистоплотность тех людей, которые пришли к руководству в ОСИ. Есть поручение Президента страны. Я думаю, что в предстоящий период мы вернемся в целом к этому законопроекту об ОСИ. И, наверное, мы какие-то вещи должны будем изменить. Но что изменить, это надо советоваться с людьми, жильцами, с какими-то общественными активистами. И принимать в этот раз какую-то форму управления нашими жилыми домами, которая оказалась бы эффективной», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената.

Спикер подчеркнул, что права на ошибку уже нет. Он также назвал приблизительные сроки внесения изменений.

«Я думаю, что в течение года. Это же достаточно сложно - найти правильную форму. До конца года мы должны принять этот закон», - добавил Маулен Ашимбаев.


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