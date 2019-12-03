Законодательство о банкротстве изменено на 80% - сенатор о новом законопроекте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Нурлан Кылышбаев рассказал о вносимых изменениях в законодательство касательно процедур банкротства и реабилитации, а также налогового законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот законопроект очень важен, и на сегодняшний день он претерпел очень большие изменения, изменено было порядка 80%, как при разработке Правительством, так и в стенах Мажилиса. Изменения внесены почти в 107 статей закона, в 10 кодексов, 11 законов. Активно обсуждались вопросы по неэффективному планированию и неэффективному использованию бюджетных средств, внесение изменений в Административный кодекс. Законопроект глубоко проработан, и те вопросы, которые сегодня задавались депутатами, требуют дальнейшего изучения и доработки. В частности, вносится ответственность за те объекты, которые не введены в эксплуатацию и не приняты на баланс», - сказал Нурлан Кылышбаев в кулуарах Сената после расширенного заседания Комитета по финансам и бюджету по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые з/а РК по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте».

Он привел примеры.

«Бывает так, что по вине недобросовестных подрядчиков объекты не вводятся до конца в эксплуатацию по разным объективным и субъективным причинам и данный объект начинает простаивать. Подрядчик уходит от ответственности, снимает своих людей - к примеру, охрану - с объекта строительства. Чтобы сохранить данный объект и не довести до разграбления или порчи имущества – кто будет охранять? Хороший, хозяйственный администратор будет искать пути, чтобы этот объект сохранить на период того же судебного разбирательства. Как в таких случаях его привлекать к ответственности? Согласно вводимым нормам, если он не будет принимать никаких мер, и наказания ему не будет, и объект придет в негодность. Система отопления может разморозиться, может быть похищено оборудование на данном объекте. Как за это нести ответственность? Дополнительная нагрузка потом пойдет на бюджет, потому что надо объект восстанавливать, оборудование закупать», - объяснил депутат.

По его словам, именно эти нормы в законопроекте до конца не раскрыты.

«Много случаев и по строительству дорог. Когда дороги до конца в эксплуатацию не введены, в зимний период их нужно содержать, чистить и приводить в соответствие. Мы внесли предложение доработать и сам классификатор наказания, и данные поправки, и рассмотреть в следующем законопроекте «, - отметил сенатор.