РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:24, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Законодательство не запрещает казахстанцам снимать полицейских на видео - МВД

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Однако органы внутренних дел могут запретить физическим лицам фотосъемку и видеозапись во время проведения следственных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали, насколько законно осуществлять съемку деятельности полицейских.

    «Действующим законодательством Республики Казахстан не запрещается фиксировать действия сотрудников полиции посредством видео», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос редакции МИА «Казинформ».

    В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 6 Закона «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» органы внутренних дел в пределах своей компетенции имеют право требовать от физических и юридических лиц соблюдения законодательства Республики Казахстан, прекращения противоправных действий, а также запрещать физическим лицам фотосъемку и видеозапись сотрудников органов внутренних дел при исполнении ими своих служебных обязанностей во время проведения следственных мероприятий в местности, где объявлено чрезвычайное положение, в зоне проведения антитеррористической операции. В случае невыполнения этих требований они могут применять соответствующие меры принуждения.

    Ранее в Министерстве внутренних дел РК разъяснили правомерность видеосъемки нарушений закона другими гражданами.

    «Действующее законодательство не запрещает гражданам фиксировать правонарушение и лицо его совершившее с помощью фото- и видеосъемки», - сообщили в пресс-службе МВД.

    Но в соответствии с частью 2 статьи 145 Гражданского кодекса опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм), где изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного.


    Теги:
    Общество Права человека МВД РК Главная Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!