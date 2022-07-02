Законодательство не запрещает казахстанцам снимать полицейских на видео - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Однако органы внутренних дел могут запретить физическим лицам фотосъемку и видеозапись во время проведения следственных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали, насколько законно осуществлять съемку деятельности полицейских.

«Действующим законодательством Республики Казахстан не запрещается фиксировать действия сотрудников полиции посредством видео», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос редакции МИА «Казинформ».

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 6 Закона «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» органы внутренних дел в пределах своей компетенции имеют право требовать от физических и юридических лиц соблюдения законодательства Республики Казахстан, прекращения противоправных действий, а также запрещать физическим лицам фотосъемку и видеозапись сотрудников органов внутренних дел при исполнении ими своих служебных обязанностей во время проведения следственных мероприятий в местности, где объявлено чрезвычайное положение, в зоне проведения антитеррористической операции. В случае невыполнения этих требований они могут применять соответствующие меры принуждения.

Ранее в Министерстве внутренних дел РК разъяснили правомерность видеосъемки нарушений закона другими гражданами.

«Действующее законодательство не запрещает гражданам фиксировать правонарушение и лицо его совершившее с помощью фото- и видеосъемки», - сообщили в пресс-службе МВД.

Но в соответствии с частью 2 статьи 145 Гражданского кодекса опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм), где изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного.