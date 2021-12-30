Законодательство и бизнес: какие изменения ждут казахстанских предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об основных законодательных изменениях в сфере предпринимательства рассказали в Министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Парламент принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан».

Главная цель законодательных новелл - внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. В чем будет заключаться новые принципы взаимодействия государства и бизнеса?

По сути, начинается регулирование «с чистого листа». Это значит, что все излишние требования к бизнесу будут исключены. Для этого в законе определены цели государственного регулирования предпринимательства. Они таковы: обеспечение безопасности производимых и реализуемых субъектом предпринимательства товаров, работ, услуг для жизни и здоровья людей, защита их законных интересов, безопасность для окружающей среды, национальная безопасность Республики Казахстан, защита имущественных интересов государства, а также создание благоприятных условий для развития предпринимательства, стимулирующих рост экономики страны.

Определены и новые задачи регулирования. Это - защита жизни и здоровья людей; охрана окружающей среды; формирование регуляторной среды, стимулирующей привлечение инвестиций в национальную экономику, и благоприятной экосистемы для инновационной деятельности; создание условий для развития добросовестной конкуренции; стимулирование добросовестного, этичного ведения бизнеса, основанного на деловой репутации предпринимателей; содействие развитию саморегулирования; защиту прав потребителей.

В Предпринимательский кодекс введена новая статья, определяющая условия формирования регуляторных инструментов. Их основным условием определена защита здоровья граждан, экологии, обороны и безопасности государства. Таким образом, любое вводимое государством требование для бизнеса должно быть направлено на защиту здоровья граждан, экологии, обороны и безопасности государства.

Впервые законодательно внедрен принцип «1 in 2 out», который предусматривает отмену двух действующих требований при введении одного нового.

Вводится Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства. Он станет базой данных нормативно-правовых актов, а также требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства. Настаивать на соблюдении какого-либо условия госорган сможет только в том случае, если требование включено в Реестр. Никаких исключений не допускается.

В Реестре будут определены сроки проведения анализа на предмет их соответствия новой регуляторной политике. Если регулирующим органом не будет проведен анализ в установленные сроки, то такие акты отменяются либо в них вносятся изменения (в течение 6-ти месяцев – по законам; в течение 3-х месяцев – по иным актам). Предприниматели освобождаются от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из Реестра и не отменных в срок.

Предприниматели в результате получат полную картину о количестве, составе, сроках действия и взаимосвязи всей совокупности требований, действующих в отношении субъектов предпринимательства, в разрезе отдельных видов предпринимательской деятельности.

Изменения произойдут и в системе государственного контроля. Заложенный в законе новый подход предусматривает проверки только на соответствие разрешительным требованиям и внеплановые проверки, назначаемые по конкретным фактам и обстоятельствам. По особому порядку, на основе оценки степени риска, проверки будут отменены. Однако, поскольку сферы, проверявшиеся по особому порядку, имеют особо важное значение, профилактический контроль будет усилен через применения надзорной функции – применение мер оперативного реагирования без возбуждения административных дел (приостановка опасной деятельности, изъятие опасной продукции и другие).

Напомним, что по особому порядку проверяются сегодня 8 сфер: в области использования атомной энергии; в области пожарной безопасности; в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей; в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия; в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; в области промышленной безопасности; в сфере оказания медицинских услуг (помощи); в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Важное новшество касается отчетности предпринимателей. В частности, предусматривается цифровизация отчетностей субъектов предпринимательства и закрепление требования, что предоставление отчетности вводится только в случаях, прямо предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан. Для снижения административной нагрузки законодательно закреплен запрет требовать с 2023 года предоставления отчетности, по которым не будет внедрена и обеспечена автоматизация их предоставления. То есть, государственный орган не сможет требовать предоставление отчетности даже в бумажной форме, если он не создал возможность предоставления отчётности в альтернативной – электронной форме.

Наряду с этим будет внедрен институт регуляторной апелляции. Бизнес-омбудсмен будет формировать свод всех жалоб и предложений по пересмотру требований госорганов. Рассматривать предложения будут в министерстве национальной экономики. Министерство по итогам рассмотрения данных предложений выносит на обсуждение экспертной группы или МВК по вопросам регулирования предпринимательской деятельности вопрос отмены регуляторного инструмента либо его пересмотра путем проведения процедуры АРВ. Также предусмотрено введение новой формы контроля – расследование. Это позволит выявлять истинных нарушителей законодательства, исключая возможность неправомерного привлечения к ответственности субъектов предпринимательства. Здесь закреплена обязанность контролирующих госорганов проводить вначале профилактический контроль без посещения, и только по его по результату - проводить профконтроль с посещением.