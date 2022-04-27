Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Законодательных противоречий в совмещении должностей нет - спикер Мажилиса

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Апреля 2022, 13:54
Законодательных противоречий в совмещении должностей нет - спикер Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несправедливости в совмещении должностей в качестве председателя Мажилиса и председателя партии AMANAT нет. Об этом заявил спикер нижней палаты Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Кошанов прокомментировал совмещение им двух должностей.

«Думаю, никакой несправедливости нет. Законодательных противоречий нет, правовых коллизий нет. Я законно занимаю должность председателя Мажилиса и председателя партии. Это доверие моих однопартийцев», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Мажилиса.

По его словам, политическая конкуренция усилится после выхода Президента из партии.

«Я думаю, конечно, в работе партии это скажется. Мы должны на равных бороться за места в Парламенте. Это только усилит политическую конкуренцию. AMANAT - правящая партия, и AMANAT готов к политической борьбе», - заявил он.

Ранее сообщалось, что в ходе внеочередного съезда партии было поддержано предложение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о выдвижении кандидатуры спикера Мажилиса Ерлана Кошанова на пост председателя партии.

Мажилис   Политические партии   AMANAT  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной