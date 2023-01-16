Законодательные поправки в сфере продаж ювелирных изделий разрабатывают в РК

16 Января 2023, 15:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о планах по внесению поправок в законодательство в части реализации ювелирных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в целях предотвращения экспорта ломбардами ювелирных изделий, особенно бывших в употреблении и не реализованных после торгов, Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатываются поправки в Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в части зачисления слитков аффинированного золота от нереализованных драгоценных металлов в активы Национального банка», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Премьер сообщил, что реализация (продажа) заложенного имущества производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством (пункт 1 статьи 319 Гражданского кодекса).

«В случае неполной реализации ювелирных изделий, ломбардам необходимо реализовать их в аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» как вторичное сырье бывшего употребления», - добавил глава Кабмина.

Фото: sokolniki.com