Законодательные новеллы во время встреч в регионах разъясняют депутаты Сената

ПАВЛОДАРСКАЯ – ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ – АТЫРАУСКАЯ - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК проводят встречи в регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Депутаты Сената Парламента РК Манап Кубенов и Нуржан Нурсипатов встретились с работниками прокуратуры Павлодарской области. Они рассказали об основных положениях проводимой реформы правоохранительных органов, ключевой задачей которой является неукоснительное соблюдение и защита конституционных прав граждан, а также о нововведениях в законодательстве, касающихся развития малого и среднего бизнеса, занятости населения, ужесточения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде, за браконьерство и скотокрадство.





Прокурор области Кайрат Абдыханов проинформировал депутатов о состоянии законности по обеспечению правопорядка и снижению преступности.

Также сенаторы посетили строящиеся объекты социального значения города Аксу. Ознакомились с ходом строительства городской отопительной котельной, центра оперативного управления отдела полиции города Аксу, а также посетили недавно открывшееся общежитие студентов на 200 мест при Аксуском колледже чёрной металлургии. В здании общежития расположены столовая, прачечная, тренажёрный и танцевальный залы.





Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Дуйсенгазы Мусин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил Жарминский район.

В ходе поездки сенатор встретился с коллективом местного детского сада «Аққу» и преподавателями средней школы Бакырчик.

Проинформировав о работе Сената Парламента в 2019 году, Д. Мусин отметил важность 83 законов, принятых Парламентом. Депутат рассказал об основных целях принятого закона «О статусе педагога» и подчеркнул, что меры по профессиональному развитию учителей, стимулированию и социальной поддержке педагогов максимально охвачены в законе. Также в законе отражены вопросы повышения качества знаний учащихся, совершенствования работы с одаренными детьми.





Во время пребывания сенатора в селе Шалабай состоялась встреча с коллективом местной средней школы имени Крупской. Учителя отметили, что закон «О статусе педагога» принят своевременно и способствует повышению престижа профессии.

Д. Мусин в ходе ознакомления с работой местного ТОО «Шалабайский Племзавод» провел встречу с директором хозяйства. Состоялся обмен мнениями с председателем Палаты «Акбас» К. Сулейменовым по закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства». На встрече обсуждены вопросы государственной поддержки хозяйств, работающих в этом направлении, а также пути решения актуальных проблем.

В свою очередь, сенатор Сарсенбай Енсегенов посетил Макатский район Атырауской области, где встретился с жителями района, работниками акимата, ветеранами, работниками социальной сферы, предпринимателями, депутатами районного и областного маслихатов.

На встрече с избирателями депутат проинформировал их о проделанной работе Сената Парламента РК за 2019 год, дал разъяснения по принятым Парламентом законам.

С. Енсегенов рассказал о принятых мерах поддержки малообеспеченных слоев населения, выдаваемых пособиях многодетным матерям, обеспечении учащихся школьной формой и канцелярскими товарами.

В ходе обсуждения Закона РК «О статусе педагога» со стороны слушателей были высказаны замечания о необходимости остановить «гонку» реформы образования, сконцентрироваться на повышении уровня знаний педагогов, увеличить штат педагогов-мужчин, улучшить качество учебников, укрепить национальные ценности и семейное воспитание.





Жители района высказали необходимость строительства перрона на железнодорожном вокзале, продолжения строительства многоэтажных домов, о выделении противопожарной техники поселку.

Сенатор посетил Макатский технологический колледж нефти и газа. Он встретился с педагогами и техническими работниками колледжа, где готовят специалистов нефтяного дела.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Рыскали Абдикеров в рамках рабочей поездки по регионам прибыл в город Балхаш.

Первым объектом посещения был новый фронт-офис Отдела полиции, удобство и функциональность которого уже отмечены многими балхашцами. Открытие центра позволило сократить сроки рассмотрения обращений, повысило оперативность решения вопросов заявителей и в целом способствует обеспечению прозрачности работы.

На встрече с полицейскими Рыскали Калиакбарович рассказал об изменениях в законодательстве, инициированных в рамках исполнения поручений Главы государства К. Токаева, направленных на усиление ответственности за отдельные виды правонарушений. Особое внимание личного состава сенатор акцентировал на проводимую реформу в правоохранительной системе в части изменения подходов во взаимодействии полиции с обществом.

Следующим объектом программы стал детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь для 15 воспитанников создана уютная обстановка. В ходе посещения депутатом был поднят вопрос по выделению жилья выпускникам детского дома. За последние 5 лет из 19 выпускников получили жилье 7, остальные выпускники имеют закрепленное жилье в рамках наследования имущества.

В здании городского суда особый акцент сенатором был сделан на работе сервиса «Судебный кабинет», зоны самообслуживания, доступности кабинетов медиации и адвокатов, системы аудио-, видеофиксации и видеоконференцсвязи.

Далее состоялась встреча с коллективом ТОО «Сары Казна». С 2007 года предприятие проводит операции по недропользованию на техногенных минеральных образованиях Коунрадского рудника. Являясь субъектом среднего предпринимательтсва, ТОО обеспечивает рабочими местами около 350 человек, а также активно принимает участие в реализации социальных проектов города. Сенатор поинтересовался вопросами соблюдения экологического законодательства и исполнения контрактных обязательств.

В общеобразовательной школе №25 имени Ы. Алтынсарина депутата ознакомили с работой кабинетов новой модификации и робототехники, а также организацией горячего питания 134 детей из социально уязвимых слоев населения. Здесь же состоялась встреча с педагогами, на которой сенатор дал разъяснения по нормам принятого закона «О статусе педагога».

Рыскали Абдикеров побывал в городском центре занятости. Здесь гостю представили новый мобильный пункт, приобретенный в декабре 2019 года, в ходе ознакомления были обсуждены вопросы организации работы по оказанию мер содействия в трудоустройстве жителей города и других видов государственной поддержки.

Помещение центра оснащено необходимым техническим оборудованием, обеспечена работа по электронной бирже труда. Создание условий способствовало расширению возможностей сотрудников центра по трудоустройству граждан, а также увеличило спрос на свободные рабочие места со стороны соискателей. Сенатор отдельно акцентировал внимание работников на вопросе трудоустройства безработных граждан, завершивших краткосрочное обучение, а также на обеспечении детей в возрасте от 1 до 6 лет из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом.

Далее был посещен центр развития и социальной адаптации детей и лиц старше 18 лет с ограниченными возможностями. Помещение центра было отремонтировано в 2019 году корпоративным фондом «Коунрад» в рамках программы «Рухани жаңғыру» и передано ОО «Үлкен жүрек». Услуги реабилитации получают до 70 детей в месяц в рамках государственного социального заказа. Сенатор поблагодарил НПО за активную работу в данном направлении и пожелал дальнейших успехов.

Завершающим этапом рабочего визита стал личный прием граждан. С вопросами обратились 9 человек. Горожане поднимали вопросы экологии, тарифов на электроэнергию, ремонта фасадов и лифтов, цен на продовольственные товары и др. По всем вопросам сенатор дал соответствующие разъяснения.