Законодательные новации стимулируют общественный интерес к электоральной повестке в Казахстане - Марат Жумагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О грядущих выборах в Мажилис Парламента РК и маслихаты высказался заместитель директора КИСИ, доктор юридических наук Марат Жумагулов, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, со статьей 85 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Президент страны К. Токаев обладает конституционным правом назначать очередные и внеочередные выборы в Парламент Республики и его Палаты и окончанием конституционного срока полномочий депутатов Мажилиса.

В соответствии с указанным конституционным правом, выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам определены на 10 января 2021 года. При этом, в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» - выборы депутатов в случае очередных выборов назначаются Президентом Республики не менее чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий депутатов Мажилиса.

Следует отметить, что очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, состоятся 11 января 2021 года.

Справочно: 20 марта 2016 года состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Основанием проведения внеочередных выборов было обращение депутатов Мажилиса 5 созыва, полномочия которых истекали осенью 2016 года, мотивируя выполнением своей исторической миссии, созданием законодательной основы реализации «Плана нации». В выборах приняли участие шесть политических партий: «Нур Отан», Коммунистическая народная партия Казахстана, «Ак Жол», «Бирлик», «Ауыл» и Общенациональная социал-демократическая партия.

Важными законодательными изменениями выборного законодательства Казахстана являются:

- внедрение института 30% квоты для женщин и молодежи по партийным спискам;

- внедрение парламентской оппозиции и т.д.

Получившие закрепление в Конституционном законе «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и в Законе «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» законодательные новации, безусловно, стимулируют общественный интерес к электоральной повестке и предвыборным платформам политических партий в Казахстане.

Резюмируя, хочу отметить, что проводимые в Республике Казахстан выборы будут осуществлены в строгом соответствии с конституционным законодательством, обеспечивающим свободу волеизъявления граждан Республики в своем праве избирать и быть избранным».