Законодательную поддержку судебным реформам обеспечит Сенат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы дальнейшего совершенствования законодательства о судебной системе обсуждали сегодня в Сенате. В работе заседания Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам также приняли участие руководство и судьи Верховного Суда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Ключевые приоритеты проводимых в этой сфере реформ ранее были обозначены Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Именно они легли в основу законотворческих инициатив депутатов.

«В целях эффективного проведения реформирования судебной системы Парламент принял ряд законов, направленных на модернизацию судоустройства, повышение открытости и прозрачности правосудия, эффективности и качества рассмотрения судебных дел. Сегодняшнее мероприятие является логическим продолжением той работы, которую проводит Сенат по законодательному обеспечению реформы судебной системы и решению задач, вытекающих из Послания Главы государства», - подчеркнул Председатель Комитета Владимир Волков.

Своим мнением о проводимой работе на заседании поделился Председатель Верховного Суда Жакип Асанов. Он подчеркнул, что сейчас в судебной системе страны продолжается реализация приоритетных проектов, направленных на повышение доверия населения и обеспечение доступа граждан к правосудию, а также верховенства права. И своевременная законодательная поддержка проводимым реформам со стороны сенаторов имеет большое значение.

«За последние годы принят ряд системных мер, направленных на модернизацию судопроизводства и судебной системы. Благодаря поддержке депутатов 11 марта текущего года приняты поправки по модернизации судебной системы. Работа продолжается», - сказал Жакип Асанов.

Подводя итоги встречи, Председатель Комитета Владимир Волков акцентировал внимание на том, что Комитет и в дальнейшем будет предпринимать усилия по исполнению поручений Президента для укрепления независимости судебной власти.



