23 Июня 2022 19:13

Законодательную базу по регулировке движения самокатчиков разрабатывают в МВД РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алмалинского района обратился к акиму Алматы Ерболату Досаеву с просьбой принять меры в отношении водителей мопедов и электросамокатов. По словам мужчины, двухколесными средствами часто управляют несовершеннолетние лица, которые не соблюдают ПДД, в результате по их вине случаются ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким ответил, что проблема мопедов и самокатов с началом весны стала одной из самых болезненных и ежедневных.

«К сожалению, у нас мопеды транспортным средством не считаются, они считаются велосипедом до определенного объема двигателя. Поэтому сегодня МВД разрабатывает законопроект по регулированию движения, связанного с самокатами и мопедами. Я давал поручение маслихату, может быть, мы здесь в городе отрегулируем, но нам нужна законодательная база. Обещают, что она будет», - сказал аким.

Е. Досаев добавил, что акимат ведет работу с операторами самокатов, чтобы они выдавались совершеннолетним либо тем, кто имеет возможность соблюдать ПДД.

«Потому что, я тоже недавно шел пешком по городу и меня самокатчики чуть не снесли. Я набрал своего заместителя и сказал, что, если до акима добрались, то что говорить о простых гражданах города. Если будет возможность принять собственные акты, то мы у себя отрегулируем. Если нет, то МВД готовит законодательную базу. До этого времени постараемся отработать с операторами по прокату самокатов», - сообщил аким.

Ранее сообщалось, что самокатчиков наказали за езду по терренкуру в Алматы.