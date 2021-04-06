Законодательно защитить людей с особыми потребностями от дискриминации предложили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение социальной защиты людей с ограниченными возможностями сегодня обсуждали в Сенате Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Маулен Ашимбаев напомнил, что поддержка людей с особыми потребностями – это важный показатель уровня развития и зрелости общества. Однако, несмотря на проводимую в стране комплексную работу по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями, тем не менее, всё ещё существуют вопросы, требующие своего решения.

«Надо признать, что несмотря на предпринимаемые меры со стороны государства, вопросы создания эффективной системы для социальной защиты лиц с инвалидностью всё ещё остаются актуальными. Это подтверждают обращения различных неправительственных организаций. Поэтому сегодня мы пригласили на совещание заинтересованные стороны: сенаторов, руководство госорганов и организаций, представляющих людей с ограниченными возможностями. Мы должны вместе обсудить указанные проблемные вопросы, услышать ваши мнения и наметить дальнейшие шаги по улучшению законодательства в этой сфере», - отметил Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в Сенат часто поступают обращения представителей организаций по защите прав людей с инвалидностью. Поэтому сенаторы организовали встречу с общественными деятелями и экспертами в данной сфере. А в предстоящий период депутатский корпус намерен тщательно проработать механизмы поддержки граждан с особыми потребностями в рамках изменения действующего законодательства. О нововведениях рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

По его словам, предполагается, что семьи, воспитывающие детей с инвалидностью 1 или 2 групп, сохранят своё место в очереди на жилье, даже по достижении этими детьми совершеннолетия. А люди, ухаживающие за инвалидами 1 группы, начнут получать пособия.

«Законопроектом предусматривается разделение детей с 7 до 16 лет по группам инвалидности с пересмотром размеров пособий по инвалидности, предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, перевод на Портал услуг «инватакси», а также специальных социальных услуг и меры социальной поддержки лиц, получивших инвалидность от трудового увечья или профессионального заболевания», - отметил Серик Шапкенов.

В данный момент этот законопроект находится на рассмотрении депутатов Парламента и направлен на решение проблем в сфере защиты и поддержки лиц с особыми потребностями.

Также на встрече сенатор Акмарал Альназарова предложила законодательно защитить людей с особыми потребностями от дискриминации.