Законодательно повысить статус журналистов в Казахстане предложил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость законодательного повышения статуса журналистов в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра поднял сенатор Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пришло время предоставить журналистам реальный статус, такой как у сотрудников суда, прокуратуры, МВД, адвокатов или нотариусов. Демократизация общества невозможна без участия и влияния средств массовой информации. Поэтому мы предлагаем обеспечить поддержку и защиту сотрудников средств массовой информации, придав им специальный социальный статус. Для этого необходимо принять закон «О статусе журналиста», - сказал Нурторе Жусип в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

По словам депутата, положение журналиста в обществе законодательно не определено. В Законе «О СМИ» и Трудовом кодексе страны нет статей о статусе и гарантиях журналистов. В отраслевом законе прописаны только права и обязанности журналистов. И всё это при том, что у журналистов очень ответственная и нередко опасная работа.

Нурторе Жусип отметил, что для развития отечественной журналистики важно повысить статус журналистов, обеспечить их социальными гарантиями и защитой. Сенатор напомнил, что в период пандемии журналисты работали наравне с врачами, полицейскими и спасателями, но, в отличие от них – сотрудники СМИ не получали за это никаких доплат и социальных гарантий. Не могут журналисты и претендовать на получение жилья в числе льготных категорий, так как не являются ни госслужащими, ни бюджетниками, ни гражданскими служащими.