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    12:52, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Законодательно ограничений нет – Миннауки о распределении мест в общежитиях платникам

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Миннауки и высшего образования Акерке Абылайхан заявила, что платники, также как и студенты, обучающиеся на гранте, имеют право получить место в общежитии. На законодательном уровне каких-либо ограничений нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас нет ограничений. С этого года вступает в силу закон, где предусмотрена ответственность университетов вне зависимости от формы обучения, учится ли студент на гранте или платной основе. У нас все студенты имеют право получать места в общежитиях», - прокомментировала Акерке Абылайхан на брифинге в СЦК.

    Между тем, спикер отметила, что при распределении мест в общежитиях, в первую очередь, заселяют студентов из социально-уязвимых слоев населения, потом первокурсников.

    «Вы сами видите, что имеется дефицит мест в общежитиях. Если студент в этих группах, он получает приоритет при распределении. В целом, законодательно каких-либо ограничений нет: учится ли студент на платной основе или гранте», - добавила замглавы комитета Акерке Абылайхан.


    Теги:
    Жилье Образование Миннауки и высшего образования РК Правительство
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