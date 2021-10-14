Законодательно обезопасить пешеходов от электросамокатов и гироскутеров предлагает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Нурторе Жусип в своём депутатском запросе поднял вопрос о дорожной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, электросамокаты, самокаты и гироскутеры представляют серьезную опасность для жизни и здоровья не только их владельцев, но и пешеходов. По официальным данным, за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 387 случаев с участием таких средств передвижения, при этом погибли 25 человек, а ранения получили 411 граждан.

«Считаем необходимым обеспечить правовое регулирование ввоза и безопасной эксплуатации электросамокатов. Прошу Вас ускорить проработку вопроса классификации вышеуказанных устройств и внесения соответствующих поправок в законодательные акты. Важно разработать соответствующие регламенты, стандарты и требования к данным устройствам с учетом норм отраслевых технических регламентов ЕАЭС», - сказал Нурторе Жусип, обращаясь к заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру на пленарном заседании палаты.