РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:07, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Законодательно обезопасить пешеходов от электросамокатов и гироскутеров предлагает сенатор

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Нурторе Жусип в своём депутатском запросе поднял вопрос о дорожной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам депутата, электросамокаты, самокаты и гироскутеры представляют серьезную опасность для жизни и здоровья не только их владельцев, но и пешеходов. По официальным данным, за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 387 случаев с участием таких средств передвижения, при этом погибли 25 человек, а ранения получили 411 граждан.

    «Считаем необходимым обеспечить правовое регулирование ввоза и безопасной эксплуатации электросамокатов. Прошу Вас ускорить проработку вопроса классификации вышеуказанных устройств и внесения соответствующих поправок в законодательные акты. Важно разработать соответствующие регламенты, стандарты и требования к данным устройствам с учетом норм отраслевых технических регламентов ЕАЭС», - сказал Нурторе Жусип, обращаясь к заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру на пленарном заседании палаты.


    Теги:
    Сенат Парламент Общество Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!