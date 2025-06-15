Законодатель Миннесоты убит, сенатор штата ранен в результате нападения

Убитым законодателем была представительница Демократической партии Мелисса Хортман. Она и ее муж Марк были застрелены у себя дома.

В тот же день сенатор-демократ штата Джон Хоффман и его жена Иветт получили огнестрельные ранения в своем доме около 2 часов ночи, оба были госпитализированы.

Подозреваемым стрелком оказался 57-летний Вэнс Болтер, который скрывается. Известно, что Болтер работал в государственном совете по развитию рабочей силы вместе с Хоффманом.

Также стало известно, что Болтер помогал руководить частной охранной фирмой «Praetorian Guard Security Services». Согласно онлайн-биографии, он хвастался обширным опытом в сфере безопасности и военной подготовки.

По данным полиции, подозреваемый был обнаружен выходящим из дома Хортмана, он был одет как сотрудник полиции в жилете и со значком, имел электрошокер и другое полицейское снаряжение. На преступнике была надета реалистичная латексная маска. Автомобиль стрелка выглядел как полицейская машина с проблесковыми маячками и спецсигналом.

Подозреваемый открыл огонь по сотрудникам полиции, и в ходе перестрелки злоумышленнику удалось скрыться пешком.

По данным полиции, у Болтера был список целей с именами десятков демократов из Миннесоты, среди которых губернатор Тима Уолз, член Палаты представителей США Ильхан Омара, сенатор США Тина Смит и генеральный прокурор штата Кита Эллисон. Также в списке потенциальных целей были имена поставщиков услуг по абортам и активистов движения.

Полиция сообщила, что для защиты указанных лиц были направлены силы безопасности.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе и заявил, что «такое ужасное насилие не будет допускаться», – написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в социальных сетях.

В настоящее время ведется поиск преступника. Полиция призвала жителей быть осторожными и посоветовала предварительно звонить по номеру 911, если у их дома окажется полицейский для подтверждения данного сотрудника правоохранительных органов.

- Полиция просит не открывать дверь одинокому полицейскому. Лицензированные офицеры работают парами, – заявили в офисе шерифа округа Хеннепин.

Ранее сообщалось о теракте в Калифорнии, который привел к жертвам.