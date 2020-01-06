Законность предоставления земельных участков проверяют в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске местные власти взялись за проверку использования земельных участков в черте города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил, что в земельную инспекцию направили 150 материалов по участкам, собственники которых долгое время не используют их.
«Обратились в Комитет по управлению земельными ресурсами о проведении проверки на законность предоставления 25 земельных участков. В судебном порядке изъято 15 участков коммерческого назначения. Причина - неиспользование их по целевому назначению. Семь участков землепользователи сами вернули», - сказал Б.Жумабеков.
Городской глава добавил, что подано 88 исковых заявлений в суд по самовольному захвату земли, находящейся в государственной собственности.
«Итогом работы является перераспределение на нужды города и благоустройство ранее заброшенных участков. Примером может служить территория по улице Театральной, где реализовали проект обустройства места отдыха для жителей близлежащих дворов», - сказал аким Петропавловска.
- В Петропавловске театр драмы им. Погодина лишат статуса памятника истории и культуры
- Непогода в СКО: люди выезжают на трассу, невзирая на предупреждение спасателей
- Автобус с актюбинскими хоккеистами съехал в кювет в СКО
- 700 домов планируют построить в селах СКО
- Велодорожки, конные прогулки, музей – чем будут привлекать туристов в курортную зону СКО
- Шумных любителей праздников наказали в Петропавловске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана