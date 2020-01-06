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Законность предоставления земельных участков проверяют в Петропавловске

6 Января 2020 21:36
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Законность предоставления земельных участков проверяют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске местные власти взялись за проверку использования земельных участков в черте города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил, что в земельную инспекцию направили 150 материалов по участкам, собственники которых долгое время не используют их.

«Обратились в Комитет по управлению земельными ресурсами о проведении проверки на законность предоставления 25 земельных участков. В судебном порядке изъято 15 участков коммерческого назначения. Причина - неиспользование их по целевому назначению. Семь участков землепользователи сами вернули», - сказал Б.Жумабеков.

Городской глава добавил, что подано 88 исковых заявлений в суд по самовольному захвату земли, находящейся в государственной собственности.

«Итогом работы является перераспределение на нужды города и благоустройство ранее заброшенных участков. Примером может служить территория по улице Театральной, где реализовали проект обустройства места отдыха для жителей близлежащих дворов», - сказал аким Петропавловска.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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