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Законность начисления зарплат в отрасли спорта проверит прокуратура СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
10 Февраля 2023, 13:24
Законность начисления зарплат в отрасли спорта проверит прокуратура СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области сообщила о том, что проводится анализ по соблюдению законодательства в сфере физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации надзорного органа, будет проанализировано использование бюджетных средств в управлении физической культуры и спорта и его подведомственных организациях. Прокуроры намерены охватить вопросы законности начисления заработной платы и присвоения спортивных разрядов. После чего будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц.

В социальных сетях пользователи распространили жалобу о якобы незаконном начислении заработной платы в отрасли спорта, недостаточной квалификации тренеров.


Северо-Казахстанская область   Генпрокуратура   Спорт  
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