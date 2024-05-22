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    10:48, 22 Май 2024 | GMT +6

    Законность активов семьи Бишимбаева готово проверить АФМ

    АФМ
    Фото: пресс-служба АФМ

    Агентство РК по финансовому мониторингу по итогам петиции готово проверить законность активов семьи Бишимбаева. Об этом заявил заместитель председателя ведомства Женис Елемесов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В кулуарах Мажилиса журналисты отметили, что запущена петиция по проверке законности активов семьи Бишимбаева и задали ему вопрос — будет ли проверена законность активов семьи Бишимбаева?

    На что он ответил, что проверка законности активов агентством проводится на постоянной основе.

    — На сегодняшний день у нас зарегистрированных уголовных дел не имеется. Но проверки в глобальном порядке, в части незаконно приобретенных преступных доходов, мы на постоянной основе проводим. Эти работы у нас, если где-то были незаконные доходы, которые были приобретены преступным путем и легализованы, мы обязательно привлечем их к уголовной ответственности. Что касается петиции — давайте мы дождемся результатов петиции и параллельно изучим этот вопрос, обязательно обратим на это внимание, не переживайте, мы вам обязательно сообщим, — сказал Женис Елемесов.

    Ранее в СМИ сообщалось, что в Казахстане запущена петиция о проверке доходов семьи Бишимбаевых.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Закон и право Борьба с преступностью Семья АФМ Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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