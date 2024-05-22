Законность активов семьи Бишимбаева готово проверить АФМ

Агентство РК по финансовому мониторингу по итогам петиции готово проверить законность активов семьи Бишимбаева. Об этом заявил заместитель председателя ведомства Женис Елемесов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В кулуарах Мажилиса журналисты отметили, что запущена петиция по проверке законности активов семьи Бишимбаева и задали ему вопрос — будет ли проверена законность активов семьи Бишимбаева?

На что он ответил, что проверка законности активов агентством проводится на постоянной основе.

— На сегодняшний день у нас зарегистрированных уголовных дел не имеется. Но проверки в глобальном порядке, в части незаконно приобретенных преступных доходов, мы на постоянной основе проводим. Эти работы у нас, если где-то были незаконные доходы, которые были приобретены преступным путем и легализованы, мы обязательно привлечем их к уголовной ответственности. Что касается петиции — давайте мы дождемся результатов петиции и параллельно изучим этот вопрос, обязательно обратим на это внимание, не переживайте, мы вам обязательно сообщим, — сказал Женис Елемесов.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Казахстане запущена петиция о проверке доходов семьи Бишимбаевых.