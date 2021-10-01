Законно ли учителям дарить подарки - объяснение Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законно ли дарить учителям подарки, прокомментировали в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в пресс-службе Министерства образования и науки, законодательных правил, чтобы запрещали дарить учителям подарки - нет. Учителя не относятся к категории государственных служащих.

О том, что цветы, подаренные педагогу от учеников, не считаются коррупционным правонарушением, высказывался еще в мае этого года министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Кто-то начинает считать, что подарить цветы учителю считается коррупцией. Мы не считаем, что это коррупция. Поэтому, необходимо четко знать - что есть коррупция, что не есть коррупция. Когда ребенок приходит в первый класс и дарит учительнице цветы - это не коррупция», - комментировал в одном из интервью СМИ Асхат Аймагамбетов.

В ведомстве также прокомментировали, что необходимо соблюдать педагогическую этику и профилактику коррупционных правонарушений. Это означает, что нельзя допускать сбор денежных средств и нельзя дарить любые подарки педагогам, также администрации школ.

Напомним, что в 2020 году был установлен полный запрет на прием подарков госслужащими в Казахстане.